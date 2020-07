Caos liste per De Luca. E nella confusione i candidati fanno propaganda nella provincia sbagliata (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiChe confusione! A poche settimane dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle liste il carrozzone deluchiano è sold out eppure le richieste di candidatura continuano a crescere. Fosse stato un concerto, il problema sarebbe stato di facile soluzione: si aggiungeva una data e tutti dentro. Ma con le elezioni no, non si può fare. Da qui l’aut aut di Bonavitacola agli alleati: “Accorpatevi o vi accorpiamo noi“. Decisamente troppe, in effetti, le liste che comporrebbero oggi la coalizione di centrosinistra: 17! Al di là della scaramanzia, aspetto su cui De Luca tra l’altro è sempre sensibile, il problema è politico: “si dà l’impressione che sia solo una corsa per accaparrarsi uno spazio“, fa notare ... Leggi su anteprima24

Avezzano. C’è anche Italia Viva nella coalizione che appoggia la candidatura a sindaco di Mario Babbo. Il partito, fondato lo scorso settembre dall’ex premier Matteo Renzi, vede in Maurizio Pendenza i ...

Moderati guidati da Claudio Scajola per incarico di Berlusconi, Bagnasco smentisce. Forza Italia nel caos

Imperia. Arriva dal coordinatore regionale per Forza Italia Carlo Bagnasco, sindaco di Rapallo e noto per essere uno degli artefici del progetto di lista unitaria tra le realtà del centrodestra modera ...

