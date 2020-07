A giugno la disoccupazione risale all’8,8%, tra i giovani al 27,6% (Di giovedì 30 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Rispetto al mese di maggio 2020, a giugno prosegue, a ritmo meno sostenuto, la diminuzione dell’occupazione e la crescita del numero di persone in cerca di lavoro, a fronte di un calo dell’inattività. Il tasso di disoccupazione risale all’8,8% (+0,6 punti) e, tra i giovani, al 27,6% (+1,9 punti). Lo rende noto l’Istat, sottolineando che continua anche il recupero del numero di ore lavorate pro capite. La diminuzione dell’occupazione su base mensile (-0,2% pari a -46mila unità) coinvolge le donne (-0,9% pari a -86mila), i dipendenti permanenti (-0,4% pari a -60mila) e gli under50, mentre gli occupati aumentano tra gli uomini (+0,3% pari a +39mila), i dipendenti a termine, gli indipendenti e gli ultracinquantenni. Nel complesso, il tasso di occupazione ... Leggi su ildenaro

RaiNews : #Lavoro, #Istat: a giugno il tasso di #disoccupazione sale a 8.8%, tra i giovani 27.6% - Core11064017 : RT @tg2rai: #Lavoro, effetto #COVID?19 , persi 600mila occupati rispetto ai mesi pre-coronavirus. Lo rileva l'@istat_it . Il tasso di disoc… - rikercommander : RT @tg2rai: #Lavoro, effetto #COVID?19 , persi 600mila occupati rispetto ai mesi pre-coronavirus. Lo rileva l'@istat_it . Il tasso di disoc… - tg2rai : #Lavoro, effetto #COVID?19 , persi 600mila occupati rispetto ai mesi pre-coronavirus. Lo rileva l'@istat_it . Il ta… - MazzaliVanna : RT @RaiNews: #Lavoro, #Istat: a giugno il tasso di #disoccupazione sale a 8.8%, tra i giovani 27.6% -

Ultime Notizie dalla rete : giugno disoccupazione

(Teleborsa) - Il mercato del lavoro resta al palo a causa della crisi generata dalla pandemia di Covid-19, anche se a giugno sono emersi segnali meno allarmanti dei precedenti in termini di occupati.A giugno il tasso di disoccupazione in Italia risale all’8,8%, in aumento di 0,6 punti rispetto a maggio. La crescita delle persone in cerca di lavoro, sottolinea l’Istituto, è “consistente”, pari a ...