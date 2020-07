Vettel-Racing Point, settimana decisiva: la clausola di Perez è in scadenza al 31 luglio (Di mercoledì 29 luglio 2020) settimana decisiva per il futuro della Racing Point, di Sergio Perez e di Sebastian Vettel. In vista del Mondiale 2021 la scuderia anglo-canadese che dalla prossima stagione diventerà Aston Martin, dovrà prendere una scelta non facile. Al fianco di Lance Stroll, figlio del proprietario Lawrance, attualmente siede Perez. Il messicano, però, ha una clausola con scadenza al 31 luglio che se esercitata in tempo permetterebbe alla Racing Point di rescindere il contratto senza pagare una penale. Dietro la possibile esclusione di Perez, infatti, c’è il sogno di annunciare Vettel dopo l’addio del tedesco alla Ferrari. ... Leggi su sportface

