Tutta Italia tifa per Papillon. L'orso M49 ancora in fuga (Di mercoledì 29 luglio 2020) Corri Papillon corri. Mentre prosegue la fuga verso la libertà di M49, l'orso bruno «evaso» per la seconda volta dal centro faunistico Casteller di Trento Sud, il fronte istituzionale ingoia imbarazzi e rabbia. Ieri mattina, attraverso un comunicato stampa sovraccarico di emozione, si è dimesso il capo del Corpo Forestale trentino Romano Masè. Dimissioni previste ma non scontate. Il dirigente si è assunto la responsabilità della fuga dell'orso, pur ritenendosi incolpevole. Il presidente della Provincia Maurizio fugatti ha preso atto dell'iniziativa, annunciando di volere incontrare il ministro Costa. Ed ha ripetuto quanto già detto: «M49 è pericoloso e va rinchiuso». Anche se il povero orso non ... Leggi su iltempo

trash_italiano : PIETRO TUTTA ITALIA HA QUESTA IMMAGINE DI TE DOPO OGGI VAI TRANQUI XOXO #temptationisland - VittorioSgarbi : Tutta l'Italia ha le palle piene di questo terrorismo mediatico. - luigidimaio : In gioco c'è il destino di tutta l'Europa. E in Italia abbiamo bisogno di risorse certe per rimettere in moto la no…

Ultime Notizie dalla rete : Tutta Italia Previsioni meteo 29 luglio: afa e caldo torrido in tutta Italia Fanpage.it Call of Duty: doppi bonus in arrivo per Warzone e Modern Warfare

Activision ha annunciato un nuovo weekend di bonus doppi su tutta la linea per Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Modern Warfare Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Modern Warfare vi aspettano su ...

Thomas Bach: «Le Olimpiadi di Tokyo? Sono ottimista, ma nulla sarà più come prima»

Thomas Bach tiene sotto controllo il presente ma guarda soprattutto al futuro. Sia perché si ricandiderà a guidare il Cio, sia perché nel 2021 ci sarà la madre di tutte le sfide: celebrare Tokyo 2020, ...

