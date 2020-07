Sgarbi sbotta su mascherine a scuola : non prendiamo per c…bambini (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sgarbi sbotta su mascherine a scuola : non prendiamo per c…bambini. Così il senatore durante l’audizone del commissario straordinario Arcuri Sgarbi esplode durante l’audizione del commissario straordinario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri in Commissione Cultura per quel che concerne l’avvio dell’anno scolastico. “Nessun medico ci ha detto che la mascherina è necessaria, Borrelli ha detto … L'articolo Sgarbi sbotta su mascherine a scuola : non prendiamo per c…bambini proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

