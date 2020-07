Rai, Antonio Di Bella torna negli Usa e farà coppia con Lucia Annunziata per “Mezz’ora in più” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il direttore uscente di Rai News 24, Antonio Di Bella, tornerà negli Usa, come chiedeva da tempo, a partire dal 15 settembre con il doppio ruolo di corrispondente e di conduttore con Lucia Annunziata di un supplemento di ‘Mezz’ora in più’. Lo annuncia AdnKronos nel giorno del via libera del consiglio di amministrazione di Viale Mazzini alla nomina di Andrea Vianello alla guida di RaiNews. Di Bella sarà negli States come corrispondente proprio di Rai News e del Tg3. Il direttore uscente era già stato corrispondente della Rai negli Stati Uniti all’inizio degli anni ’90 per poi tornarvi nel 2010, per un anno. La sua mission sarà quella di seguire le presidenziali americane. ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Rai Antonio È morto a 66 anni il fratello di Antonio Cabrini: fatale un attacco cardiaco Sport Fanpage Andrea Vianello è il nuovo direttore di Rai News: “Felice e orgoglioso”

“Una grande testata del servizio pubblico, una realtà piena di futuro e di talenti, un canale all news che non dorme mai. Felice e orgoglioso di iniziare una grande avventura alla guida di RaiNews. Ce ...

Andrea Vianello è il nuovo direttore di Rainews

Cambio dell guardia a Rainews: Andrea Vianello è il nuovo direttore della testata. Il via libera alla nomina del giornalista è arrivato dal Cda Rai odierno con voto unanime. L’ex direttore di Rai3 pre ...

“Una grande testata del servizio pubblico, una realtà piena di futuro e di talenti, un canale all news che non dorme mai. Felice e orgoglioso di iniziare una grande avventura alla guida di RaiNews. Ce ...Cambio dell guardia a Rainews: Andrea Vianello è il nuovo direttore della testata. Il via libera alla nomina del giornalista è arrivato dal Cda Rai odierno con voto unanime. L’ex direttore di Rai3 pre ...