Inter Napoli | Elmas e Zielinski incidono tra le linee | ma non basta – ANALISI TATTICA

Il Napoli ha creato molto contro l'Inter, con Zielinski ed Elmas molto pericolosi tra le linee. Ha però prevalso il cinismo dei nerazzurri Nonostante la sconfitta per 2-0, Gattuso ha speso buone parole per la prestazione del Napoli, secondo lui di grande qualità per la produzione offensiva. Il tecnico calabrese si è però anche mostrato preoccupato a causa di mancanza di "veleno" e di qualche errore di troppo in zona gol (una costante di questo periodo). Non a caso, il match è stato vinto dalla squadra che ha saputo gestire meglio gli episodi: ossia, l'Inter. Il gol di D'Ambrosio cambia tutto Come spesso fa, il Napoli ha approcciato la gara in modo non molto aggressivo. I partenopei

