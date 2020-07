Il Napoli di Gattuso è troppo prevedibile in attacco (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il gol ha cambiato tutto La sfida di ieri sera è stata molto diversa rispetto agli incroci precedenti tra Inter e Napoli, soprattutto quelli di Coppa Italia. Per una ragione semplice: il gol iniziale ha permesso alla formazione di Conte di giocare la partita che avrebbe voluto. O per meglio dire: la partita che mette in difficoltà il Napoli di Gattuso. Chi ha seguito la gara di ieri avrà vissuto una sensazione di straniamento: non era il Napoli a difendersi tutto dietro la linea della palla, piuttosto l’Inter; non erano gli uomini di Conte a gestire il possesso palla in modo ragionato, piuttosto quelli di Gattuso. In un contesto del genere, era inevitabile che si manifestasse il grande difetto degli azzurri: l’incapacità di convertire in gol la (grande) mole ... Leggi su ilnapolista

