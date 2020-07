Highlights e gol Sampdoria-Milan 1-4, Serie A 2019/2020 (VIDEO) (Di mercoledì 29 luglio 2020) Gli Highlights e tutti i gol del match tra Sampdoria e Milan, valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Altra grande vittoria per i rossoneri di Stefano Pioli che si riportano momentaneamente a -1 dalla Roma, in attesa della sfida dei giallorossi di questa sera in trasferta contro il Torino. Doppietta di Zlatan Ibrahimovic e reti di Calhanoglu e Leao, con la meravigliosa rete di Askildsen che non è servita a niente alla formazione di Claudio Ranieri. Donnarumma ha parato un calcio di rigore a Gonzalo Maroni: il quarto penalty parato in questo campionato, il quinto in stagione. Di seguito il VIDEO con le azioni salienti del match. LE PAGELLE DEL MATCH 0-2 0-3 RIGORE PARATO DA DONNARUMMA 1-3 1-4 Leggi su sportface

