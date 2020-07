Heidfield a favore del trasferimento di Vettel in Racing Point: ‘Può fare la differenza’ (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nick Heidfield non vede l’ora di vedere Sebastian Vettel alla Racing Point (il prossimo anno Aston Martin). L’ex pilota pensa che sarebbe un buon passo per entrambe le parti, ma che il team ne trarrà sicuramente beneficio. “Sebastian sta affrontando una decisione molto difficile. Dopo aver lasciato la Ferrari, inizialmente ha detto che voleva solo stare con una squadra di alto livello. Nel frattempo, tuttavia, ha cambiato idea e adesso dice solo che vuole un buon pacchetto. Per me ciò significa che vuole rimanere in Formula 1 “ , dice l’ex pilota Heidfield in una conversazione con Sky Sport. Racing Point, che a partire dalla prossima stagione sarà chiamata Aston Martin, sarebbe interessata al tedesco. Secondo ... Leggi su notizieora

