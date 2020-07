Gloria Radulescu de Il Paradiso delle Signore in ospedale per un malore? Lei: “Vittima degli sciacalli, scrivete che sono morta” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Scoppia il caso Gloria Radulescu sui social e tocca a lei sistemare le cose non senza mettere i puntini sulle i inveendo contro i sedicenti giornalisti che per tutta la mattinata hanno usato dei titoloni per parlare del suo improvviso ricovero in ospedale. La teoria più accreditata sembrava quella del malore improvviso e questo ha permesso a tutti di ricamarci sopra in queste ore mentre i fan de Il Paradiso delle Signore si sono chiesti per ore cosa potesse essere successo di così grave. Su alcuni siti si parlava addirittura di un malore improvviso sul set della soap Rai e di un ricovero urgente ma dopo tutte queste illazioni è toccato proprio alla bella Radulescu intervenire sui social per ... Leggi su optimagazine

