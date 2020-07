Giulia Salemi Instagram, lato B abbracciato dal bikini giallo: «Esagerata, sei più bella del sole!» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Acque cristalline e un fisico da fare invidia, Giulia Salemi con le sue foto Instagram sta facendo salire l’invidia. La bellissima influencer è volata a Porto Cervo dove si sta godendo una vacanza di lusso in pieno relax. Tra un tuffo e un video di Tik Tok regala ai suoi followers degli scatti davvero mozzafiato, l’ultimo suo post ne è un esempio. L’abbiamo conosciuta grazie a diversi programmi Mediaset da La Pupa e il Secchione al Grande Fratello Vip. Nella sua esperienza televisiva non manca quasi nulla, tanti trampolini di lancio per la sua radiosa carriera nella monda. Ora non c’è nessuna modella che sia in grado di batterla. leggi anche l’articolo —> Naike Rivelli senza veli di schiena, ma lo specchio svela tutto: «Ma che è? Il Paradiso ... Leggi su urbanpost

