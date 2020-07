Convocati SPAL, le scelte di Di Biagio per il match con l’Hellas Verona (Di mercoledì 29 luglio 2020) Convocati SPAL, le scelte di Di Biagio per il match con l’Hellas Verona. Presenti Di Francesco e Petagna in attacco Luigi Di Biagio ha diramato la lista dei 24 giocatori che prenderanno parte alla sfida contro l’Hellas Verona. In attacco spazio a Cuellar, Di Francesco, Horvath, Petagna. Ecco la lista completa: Portieri: Letica, Meneghetti, Thiam Difensori: Bonifazi, Cionek, Fares, Felipe, Iskra, Salamon, Tomovic, Vicari. Centrocampisti: D’Alessandro, Dabo, Kryeziu, Missiroli, Murgia, Strefezza, Tunjov, Valdifiori, Valoti. Attaccanti: Cuellar, Di Francesco, Horvath, Petagna Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

spalferrara : I Biancazzurri convocati per Hellas Verona - SPAL. #MaiSola #ForzaSPAL - Dalla_SerieA : I CONVOCATI BIANCAZZURRI PER SPAL-TORINO - - Aaronrutter9 : RT @spalferrara: I Biancazzurri convocati per SPAL - Torino!???? #MaiSola #ForzaSPAL - news_ferrara : I CONVOCATI BIANCAZZURRI PER SPAL-TORINO - news_ferrara : I CONVOCATI BIANCAZZURRI PER SPAL-TORINO -

Ultime Notizie dalla rete : Convocati SPAL LIVE | Serie A, i CONVOCATI della 37^ giornata: Sarri lascia a casa De Ligt e Chiellini. Tutte le decisioni FantaMaster Convocati SPAL, le scelte di Di Biagio per il match con l’Hellas Verona

Convocati SPAL, le scelte di Di Biagio per il match con l’Hellas Verona. Presenti Di Francesco e Petagna in attacco Luigi Di Biagio ha diramato la lista dei 24 giocatori che prenderanno parte alla sfi ...

Probabili formazioni Torino-Roma: Zaniolo in panchina, tocca a Perez

Zaniolo si accomoderà in panchina a Torino: Roma con Carles Perez e Mkhitaryan a supporto di Dzeko. Juan Jesus torna tra i convocati. Vincere per blindare definitivamente il quinto posto e festeggiare ...

Convocati SPAL, le scelte di Di Biagio per il match con l’Hellas Verona. Presenti Di Francesco e Petagna in attacco Luigi Di Biagio ha diramato la lista dei 24 giocatori che prenderanno parte alla sfi ...Zaniolo si accomoderà in panchina a Torino: Roma con Carles Perez e Mkhitaryan a supporto di Dzeko. Juan Jesus torna tra i convocati. Vincere per blindare definitivamente il quinto posto e festeggiare ...