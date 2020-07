Camici e scudo fiscale: Fontana dica la verità, una volta per tutte. O rischia di inguaiarsi ancora di più (Di mercoledì 29 luglio 2020) È un harakiri istituzionale leghista, in presa diretta, che merita di essere studiato, quello a cui stiamo assistendo. Se c’è un aspetto davvero singolare nella vicenda dei Camici della Regione Lombardia, e nella strategia comunicativa del presidente Attilio Fontana, infatti, è questo: più il presidente parla, e più si mette nei guai. Se avesse ammesso, come appare in maniera sempre più evidente, che quella della società di suo cognato era una fornitura, che avveniva in deroga a ogni disposizione deontologica sul conflitto di interessi, se avesse spiegato che questa deroga avveniva per via dell’emergenza che colpiva le aziende sanitarie lombarde (e se avesse dimostrato che veniva rispettata la quotazione di mercato), probabilmente Fontana avrebbe avuto molti meno guai rispetto ... Leggi su tpi

