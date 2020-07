Wikipedia sbarca su Facebook, schede in test sul popolare social network (Di martedì 28 luglio 2020) Nelle scorse ore Facebook ha confermato ufficialmente ai colleghi di TechCrunch di star sperimentando una nuova funzione: le schede informative di Wikipedia, che presto potrebbero dunque essere introdotte sul popolare social network. Una soluzione utile per gli utenti, ma anche per l’azienda, che avrebbe così una soluzione in più per tenere più a lungo gli utenti sulla propria piattaforma, un aspetto assai importante per qualsiasi sito Web. Il colosso statunitense sta dunque cercando di potenziare lo strumento di ricerca, introducendo una scheda con informazioni tratte da Wikipedia, in maniera molto simile a quella mostrata da Google quando si effettua una ricerca su un film, personaggio, luogo e molto altro ancora. In pratica, digitando una ... Leggi su ilfattoquotidiano

