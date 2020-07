Uomini e Donne, Pamela ed Enzo ai ferri corti: frecciata su Instagram (Di martedì 28 luglio 2020) E’ guerra tra Pamela Barretta ed Enzo Capo. I due si sono lasciati al Trono Over di Uomini e Donne, ma le frecciate non accennano a fermarsi. Pamela Barretta ed Enzo Capo hanno deciso di troncare ogni rapporto negli studi del Trono Over di Uomini e Donne. I due, nonostante fossero molto legati, hanno scelto … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

GiovanniToti : Questa sera diciamo grazie a tutti coloro che stanno compiendo un’impresa straordinaria: restituire a Genova e la L… - robersperanza : A Brescia. In Piazza della Loggia. Per dire grazie alle donne e agli uomini del nostro Servizio Sanitario Nazionale. - matteosalvinimi : Chi sbaglia, paga: vale per tutti e anche per le Forze dell'ordine. Ma l’eventuale errore di pochi non sia la scusa… - LaTataBlu : RT @lasignoradellen: “A volte mi chiedo se gli uomini e le donne siano davvero fatti gli uni per gli altri. Forse dovrebbero soltanto viver… - gilardisil : RT @blek57: @gilardisil Forse sbaglio, ma credo che siamo arrivati al punto più basso della storia della Repubblica, governati da una class… -