Temptation Island 2020, Pietro Delle Piane: ‘Antonella quando mi vede crolla, come tutte, ho un fluido’ (Di martedì 28 luglio 2020) Antonella Elia e Pietro Delle Piane, dopo la scorsa puntata di Temptation Island sono diventati la coppia del momento a causa Delle dichiarazioni di lui, parole durissime, difficili da accettare e digerire, parole che sembrano proferite proprio per ferire (oltre al fatto che asserisce di aver baciato la tentatrice anche se non ci sono prove). Un uomo che parla costantemente della fidanzata, anche se purtroppo ne parla male. E nel corso della quinta puntata, in onda eccezionalmente di martedì, non è da meno anzi. “Antonella è dispersiva non riesce a concretizzare, inizia il percorso e poi dura un’ora, un giorno e una settimana. Non voglio dire che è inaffidabile però è poco concreta e non porta a termine tutto quello che inizia, ... Leggi su tvzap.kataweb

MiryJed : LORENZO SEI TU TEMPTATION ISLAND SEI TUUUUUUUUUU #TemptationIsland - apartetae : sondaggio del mese chi schifate di più di questo temptation island ?? risp tutti mi raccomando #TemptationIsland - IsaeChia : ‘#TemptationIsland 7’, #AnnamariaLaino richiede il falò anticipato al fidanzato #AntonioMartello ma alla fine lo pe… - Myster__jay : RT @Cardiopoetica: Vi preferisco nella vostra versione serale: commentatori di Temptation Island. Ciò che vi compete. - _Franc19 : 'E' una IENA' Sei tu, Lorenzo! TEMPTATION ISLAND SEI TU! #TempationIsland -