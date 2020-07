Serie A 2019/2020, i diffidati a rischio squalifica (Di martedì 28 luglio 2020) Quali sono i diffidati di ogni squadra di Serie A 2019/2020 giornata per giornata? Sportface.it vi terrà compagnia nell’arco del campionato con l’elenco aggiornato dei calciatori a rischio squalifica in caso di ulteriore ammonizione. Un elenco utile per i tifosi e gli appassionati ma anche per i fanatici del fantacalcio. La Serie A è ormai entrata nel vivo e Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale sui calciatori a rischio squalifica. Quali saranno le squadre con più ammonizioni? E quali i giocatori con più gialli ricevuti e partite saltate? Scopriamolo insieme. I diffidati dopo la trentaseiesima giornata Atalanta: Djimsiti, Castagne Bologna: Medel, ... Leggi su sportface

