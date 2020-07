Osvaldo è.... sparito. Il Banfield lo mette fuori rosa (Di martedì 28 luglio 2020) Scrive la Gazzetta dello Sport: 'Per giustificare la propria assenza, il bomber 34enne avrebbe addotto non ben precisati motivi personali al tecnico Sanguinetti. Ma da quel momento non si è più fatto ... Leggi su blitzquotidiano

L’ex calciatore di Juventus, Inter e Roma, Pablo Daniel Osvaldo… è sparito. Tanto che il Banfield, la squadra argentina che a gennaio aveva provato a puntare sull’attaccante, ora ha deciso di tagliare ...

Più rapido di una meteora o di un battito di ciglia. Il ritorno in campo di Daniel Osvaldo può già ritenersi concluso a solo sei mesi dalla firma con il Banfield, che lo scorso 3 gennaio gli aveva ria ...

