Milano Monza Open-Air Motor Show, edizione autunnale con la sicurezza in primo piano (Di martedì 28 luglio 2020) Il Milano Monza Open-Air Motor Show si adegua a tempi e modi dell’emergenza sanitaria in atto. E, se possibile, rilancia. Nel confermare lo spostamento in autunno, da giovedì 29 ottobre a domenica 1 novembre, gli organizzatori hanno ribadito il suo carattere di salone “diffuso” e a cielo aperto: il fulcro sarà Piazza del Duomo, intorno alla quale ogni brand metterà in mostra anteprime e vetture rappresentative (una per ogni marchio), ma in realtà la manifestazione si snoderà lungo vie e piazze (ben 40) della città. Ci saranno pedane illuminate, tutte rigorosamente uguali, piazzate nei vari angoli della città, dove cittadini e appassionati potranno avere i primi contatti con le ultime novità di prodotto, il tutto in ... Leggi su ilfattoquotidiano

