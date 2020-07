Migranti: Unhcr, indagine urgente per spari in Libia (Di martedì 28 luglio 2020) ANSA, - TUNISI, 28 LUG - "L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Unhcr, deplora la tragica perdita di tre vite umane e chiede un'indagine urgente sulla sparatoria avvenuta al punto ... Leggi su corrieredellosport

PiccoloPesceNer : RT @annalisacamilli: L'Unhcr chiede un'inchiesta sull'omicidio di due migranti intercettati e riportati indietro in #Libia dalla guardia co… - Marco_Rizzo : RT @annalisacamilli: L'Unhcr chiede un'inchiesta sull'omicidio di due migranti intercettati e riportati indietro in #Libia dalla guardia co… - DocSweepsy : RT @annalisacamilli: L'Unhcr chiede un'inchiesta sull'omicidio di due migranti intercettati e riportati indietro in #Libia dalla guardia co… - ebuonincontro : RT @GianniRosini: Migranti, denuncia dell’Oim: “Guarda costiera libica ha sparato durante un rimpatrio: 3 morti e 4 feriti”. Unhcr: “Serve… - martinik83 : RT @annalisacamilli: L'Unhcr chiede un'inchiesta sull'omicidio di due migranti intercettati e riportati indietro in #Libia dalla guardia co… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Unhcr Migranti: Unhcr, indagine urgente per spari in Libia - Ultima Ora Agenzia ANSA Migranti: Unhcr, indagine urgente per spari in Libia

L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) deplora la tragica perdita di tre vite umane e chiede un'indagine urgente sulla sparatoria avvenuta al punto di sbarco di Al Khums in L ...

La Guardia costiera libica spara sui migranti: 3 morti e 5 feriti

Siamo alle solite con l’Italia chee pur di disfarsi dei migranti ha stretto e continua a stringere patti con il diavolo. Ancora una volta all’azione la famigerata Guardia Costiera libica e le altretta ...

L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) deplora la tragica perdita di tre vite umane e chiede un'indagine urgente sulla sparatoria avvenuta al punto di sbarco di Al Khums in L ...Siamo alle solite con l’Italia chee pur di disfarsi dei migranti ha stretto e continua a stringere patti con il diavolo. Ancora una volta all’azione la famigerata Guardia Costiera libica e le altretta ...