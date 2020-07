L'Inter piega il Napoli 2-0 e si riprende il 2° posto: a segno Lautaro che esulta polemicamente (Di mercoledì 29 luglio 2020) L'Atalanta chiama, l'Inter risponde. I nerazzurri di Antonio Conte superano il Napoli per 2-0 a San Siro e si riprendono il secondo posto a scapito degli uomini di Gasperini. Con l'Inter avanti di un punto, le due squadre si affronteranno sabato prossimo a Bergamo in un autentico spareggio che vale circa 15 milioni di euro in chiave Champions. Un gol per tempo: D'Ambrosio sblocca il risultato nella prima frazione, il raddoppio di Lautaro Martinez nella ripresa. Per il 'Toro' gol numero 14 in Serie A, l'argentino si lascia andare a una esultanza rabbiosa rivolta a chi ha messo in dubbio la sua concentrazione viste le voci che arrivano da Barcellona. Un risultato che penalizza troppo il Napoli, ormai con la testa al Barcellona e incapace di ... Leggi su liberoquotidiano

