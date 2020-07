Lamorgese: "Fermare i flussi dalla Tunisia, in arrivo la nave per l'isolamento dei migranti" (Di martedì 28 luglio 2020) "In Tunisia assistiamo a una crisi economica molto grave, senza precedenti. Una crisi che riguarda da vicino anche l'Italia perché ha effetti di ricaduta immediata con flussi eccezionali di sbarchi di... Leggi su feedpress.me

Corriere : Migranti, inviati i militari. Lamorgese: «Pericolo sanitario, fermiamo i flussi dalla T... - Corriere : Migranti, inviati i militari. Lamorgese: «Pericolo sanitario, fermiamo i flussi dalla Tunisia» - PaoloCaminiti1 : RT @sabrimaggioni: #Migranti #Lamorgese: “Flussi incontrollati, Tunisia agisca” Qs la competenza del ns min Interni: va in Tunisia ad esor… - clikservernet : Migranti trasferiti da Porto Empedocle dopo la fuga. Lamorgese: “Rischio sanitario, fermare flussi da Tunisia”. Anc… - marcycefeide : RT @sabrimaggioni: #Migranti #Lamorgese: “Flussi incontrollati, Tunisia agisca” Qs la competenza del ns min Interni: va in Tunisia ad esor… -