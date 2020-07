Intel Core i9-10850K: annunciata la nuova CPU a 10 core (Di martedì 28 luglio 2020) Dal team blu Intel arriva l’annuncio ufficiale, arriva il core i9-10850K, una CPU a 10 core pronta per l’overclock, che però non stravolge Il colosso di Santa Clara Intel presenta la sua nuova CPU a 10 core pronta per l’overclock; ovvero il nuovo core i9-10850K. Una CPU che non stravolge il mercato attuale, in quanto di fatto si presenta con soli 100MHz inferiori rispetto alle soluzioni di punta della società. Andiamo nel vivo dell’articolo per scoprire maggiori dettagli. Il nuovo core i9-10850K come detto non stravolge il mercato, ma aggiunge all’offerta una ... Leggi su tuttotek

