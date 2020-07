Il 30 luglio presidio Anpi a Pavia per la lapide antifascista (Di martedì 28 luglio 2020) A Pavia, la proprietà del muro dove era affissa la lapide, due volte vandalizzata, in memoria del resistente Giovanni Ferrari, non accetta il riposizionamento della nuova lapide realizzata dal Comune. Anpi Circolo Onorina Pesce Pavia organizza un presidio giovedi 30 luglio h. 18.30 in via Cascina Bellaria, 3 Pavia, luogo della uccisione dell’agosto 1944. Il branco in camicia nera adesso dilaga nella campagna. C’ è un gran sole perchè è il 15 agosto; i fascisti della repubblica sociale italiana hanno … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Tre barche, rispettivamente con 106, 13 e 9 migranti a bordo, sono stati rintracciate durante la notte, a largo di Lampedusa (Ag), dalle motovedette della Guardia costiera. Le persone sono state sbarc ...

I dati degli ultimi giorni sui contagi da Covid-19 confermano che in Italia che molti focolai sono nati tra le comunità straniere e per questo si è deciso di intensificare la vigilanza in modo da gara ...

