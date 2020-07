Fedele boccia Osimhen: "Una follia, è solo un'operazione per non pagare le tasse sulle cessioni" (Di martedì 28 luglio 2020) Nel corso di Canale 21, l'ex dirigente e procuratore Enrico Fedele ha parlato in modo critico di Osimhen: "L'ho visto due volte dal vivo. Ha bisogno di spazio, non è una punta d'area ma deve prendere velocità. Leggi su tuttonapoli

NandoBalsamo : @tuttonapoli Se fedele lo boccia allora vuol dire che è un campione visto che per lui tutti i giocatori che hanno v… - diegocatalano77 : Fedele boccia #Osimhen: giocatevi questo nome come capocannoniere 2020-2021. - cifra73 : Segnamoco pure questa... - LinoPellegrino : Chist è proprio na lot... #fedele #Napoli #ForzaNapoliSempre ah. @sscnapoli quando lo fate choufere un po il cesso - tuttonapoli : Fedele boccia Osimhen: 'Una follia, è solo un'operazione per non pagare le tasse sulle cessioni' -

Fedele boccia Osimhen: "Una follia, è solo un'operazione per non pagare le tasse sulle cessioni" Tutto Napoli

