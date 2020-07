Eccellenza, doppio colpo Lumezzane: l’airone Caracciolo e l’ex Catania Pesce (Di martedì 28 luglio 2020) doppio colpo per il Lumezzane, club di Eccellenza lombardo. Attraverso una nota stampa, il sodalizio lombardo ha annunciato l’arrivo di un altro giocatore di grande esperienza dopo quello del bomber ex Brescia Andrea Caracciolo soprannominato l'airone. Si tratta di Simone Pesce, classe 1982, che vanta trascorsi con Ascoli, Catania, Novara, Cremonese e Feralpisalò. Eccellenza, doppio colpo Lumezzane: l’airone Caracciolo e l’ex Catania Pesce ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

