Alex Zanardi, a 48 ore dall'intervento alla testa è in "condizioni stabili" (Di martedì 28 luglio 2020) L'atleta vittima di un incidente lo scorso 19 giugno è stato trasferito d'urgenza al San Raffaele di Milano dal centro di riabilitazione del Lecchese dove l'avevano portato dopo un mese di degenza a Siena Leggi su repubblica

rtl1025 : Alex #Zanardi è stato sottoposto a una 'delicata procedura neurochirurgica per il trattamento di alcune complicanze… - LiaCapizzi : *** Alex Zanardi è stato sottoposto ad una delicata procedura neurochirurgica -eseguita dal prof. Mortini- per il t… - SkySportF1 : Alex Zanardi operato alla testa al San Raffaele di Milano. News di oggi sulle condizioni #SkyMotori #F1 #Formula1 - cronaca_news : Alex Zanardi, a 48 ore dall'intervento alla testa è in 'condizioni stabili' - rep_milano : Alex Zanardi, a 48 ore dall'intervento alla testa è in 'condizioni stabili' -

Ultime Notizie dalla rete : Alex Zanardi Alex Zanardi è stato operato perché era in pericolo di vita next Zanardi, a 48 ore dall'intervento segnali "cautamente positivi"

Condizioni sempre stabili per Alex Zanardi ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano in Terapia intensiva neurochirurgica. A più di 48 ore dall'intervento subito nella notte fra sabato e domenica ...

Milano, Alex Zanardi operato al San Raffaele: "Delicata procedura neurochirurgica"

Nuova operazione per Alex Zanardi. Il campione paralimpico, in condizioni critiche dopo un incidente in handbike nel Senese, è stato infatti operato al San Raffaele di Milano. "In merito alle condizi ...

Condizioni sempre stabili per Alex Zanardi ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano in Terapia intensiva neurochirurgica. A più di 48 ore dall'intervento subito nella notte fra sabato e domenica ...Nuova operazione per Alex Zanardi. Il campione paralimpico, in condizioni critiche dopo un incidente in handbike nel Senese, è stato infatti operato al San Raffaele di Milano. "In merito alle condizi ...