"A 70 anni copriti", "Perché non vai affan....o", battibecco social tra Mara Venier e un follower - (Di martedì 28 luglio 2020) Novella Toloni La conduttrice è apparsa su Instagram senza gesso al piede, festeggiando il lento ritorno alla normalità. I commenti pungenti di alcuni follower l'hanno però fatta sbottare e la Venier ha mandato tutti a quel paese Mara Venier torna alla normalità e non perde il suo piglio. Tolto il gesso al piede, la conduttrice di Domenica In si è mostrata - sui social network - alle prese con il lento ritorno alla normalità fatto di camminate e movimenti senza stampelle. Il video della sua "sfilata" a bordo piscina, per mostrare ai fan il suo recupero fisico, ha scatenato però un bel battibecco con alcuni follower, autori di alcuni commenti impietosi. Spenti i riflettori sulla sua trasmissione domenicale in ... Leggi su ilgiornale

