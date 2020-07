Vale: "La Yamaha deve credere di più in me" (Di lunedì 27 luglio 2020) "Con una moto adatta al mio stile me la gioco: il problema è che ho 41 anni e a me non la sistemano, dicono di adeguarmi e imparare". Leggi su quotidiano

MotoGP | Non è ancora ora di pensione per il Dottore

[Rassegna stampa] – Il Dottore non ha più la stessa chirurgica precisione nelle diagnosi dei circuiti e non ha la brillantezza dei giorni migliori. Ma con l’esperienza e la tenacia Valentino Rossi è r ...

"Sarò anche vecchio, ma gli ultimi tempi sono stati troppo brutti per essere veri. Posso fare ancora delle belle gare". Riecco Valentino Rossi. Sorridente su "un podio importantissimo per me. Non è un ...

