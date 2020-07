Traffico Roma del 27-07-2020 ore 17:30 (Di lunedì 27 luglio 2020) Luceverde Roma Buonasera hai trovati dalla redazione sulle Grande Raccordo Anulare un incidente in carreggiata interna ha rallentato il Traffico tra via della Magliana & via Aurelia mentre lungo la carreggiata esterna aumentano gli spostamenti tra la Colombo e l’ardeatina in quest’ultima ora maggiori disagi sul tratto Urbano della Roma Teramo Anche a causa della riduzione di carreggiata per i lavori di asfaltatura cominciati questa mattina code a tratti tra la tangenziale est e via di Tor Cervara Provenendo dal centro città trafficata la tangenziale est tra via Tiburtina l bivio A24 verso San Giovanni a Porta di Roma a causa di un incendio È momentaneamente chiuso l’intero tratto di via Mario Soldati non si escludono ripercussioni nelle vie limitrofe alla Prenestino prestare ... Leggi su romadailynews

