Nonostante il sequestro, la Scala dei turchi continua a esser presa d’assalto dai turisti | VIDEO (Di lunedì 27 luglio 2020) Dalla fine dello scorso mese di febbraio, la Scala dei turchi di Agrigento è stata posta sotto sequestro. Il sito siciliano, con il suo fondale bianco che riflette la luce del sole dando un effetto ottico fuori dal comune, è stato chiuso per via della sua scarsa cura – la magistratura sta indagando sulle responsabilità – e per l’alto rischio di crolli. Insomma, la bellezza di quello che è un vero e proprio monumento è a rischio proprio per colpa della mano dell’uomo. Ma, Nonostante i sigilli, i turisti continuano ad arrivare a frotte: alcuni anche solo per scattare una foto, altri con tanto di ombrelloni per passare una giornata al mare. LEGGI ANCHE > Perché la Scala dei turchi ... Leggi su giornalettismo

