Lino Guanciale sposo, il messaggio della ex fidanzata su Instagram (Di lunedì 27 luglio 2020) Lino Guanciale si è recentemente sposato a sorpresa. L’attore abruzzese, star di fiction come Non Dirlo al Mio Capo e impegnato nelle riprese della terza e ultima stagione de L’Allieva, ha detto sì ad Antonella Liuzzi, al suo fianco da diversi anni, con una cerimonia davanti a pochi intimi che ha avuto luogo in Campidoglio. Artista versatilissimo – è attivo sia in tv, sia sui palchi teatrali – Lino Guanciale è molto geloso della sua vita privata. A dimostrazione di ciò è possibile citare il riserbo mantenuto fino all’anno scorso sulla relazione con Antonella e la discrezione con la quale ha gestito sia l’amore sia la rottura, avvenuta senza attriti, con l’attrice Antonietta Bello, sua compagna ... Leggi su dilei

linoguan_italia : 25 agosto • Guardiagrele ?? Link diretto per l’acquisto dei biglietti ?? - bvbynijmri : essere sottona per alessandra mastronardi e lino guanciale può essere considerata una professione? chiedo per un’amica - o_mozzi : Le priorità della mia vita: prendere il settimanale Di Più solo per leggere del matrimonio di Lino Guanciale e Anto… - MondoTV241 : Lino Guanciale e Antonella Liuzzi sposi, ecco i commenti di amici e colleghi #LinoGuanciale #AntonellaLiuzzi - cristina_scru : Lino Guanciale in una veste inedita: 'Da grande'. Non finisce mai di stupire. Molto più di un attore ??????… -