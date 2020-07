Leonardo Pieraccioni: vita privata, età, carriera, Instagram, moglie, figli e curiosità sull’attore e regista (Di martedì 28 luglio 2020) Com’è Leonardo Pieraccioni nella vita privata? Lui è certamente uno degli attori e registi più brillanti e simpatici del nostro attuale panorama cinematografico, ma poi? Cosa sappiamo del Pieraccioni uomo, marito, padre ed amico? L’artista torcano ha spesso fatto parlare di sé, oltre che per i suoi film, alcuni dei quali di grande successo, anche per le sue storie sentimentali. Ecco qualche informazione su di lui. Chi è Leonardo Pieraccioni: età, carriera e Instagram Leonardo Pieraccioni, fiorentino doc., è nato il 17 Febbraio del 1965 ed ha pertanto compiuto 55 anni. Attratto dal mondo dello spettacolo fin da ragazzino, da giovanissimo fece ... Leggi su pianetadonne.blog

Castellina in Chianti (Siena), 27 luglio 2020 - Il cinema sotto le stelle torna ad animare Castellina in Chianti. Il prossimo appuntamento è in programma martedì 28 luglio in Piazza del Comune, con la ...Leonardo Pieraccioni e l’attrice Laura Torrisi hanno fatto sognare con la loro love story per 5 anni. Una relazione che però non ha avuto un lieto fine, infatti la coppia si è lasciata all’improvviso.