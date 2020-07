Illegittimo licenziamento per vizi formali e procedurali: l'indennità del Jobs Act è incostituzionale (Di lunedì 27 luglio 2020) Sulla Gazzetta Ufficiale 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 30 del 22-7-2020, è stata pubblicata ... Fonte: https://www.gazzettaufficiale.it Leggi su ateneoweb

Sulla Gazzetta Ufficiale 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 30 del 22-7-2020, è stata pubblicata la sentenza n. 150/2020 tramite la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità ...

