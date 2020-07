Fontana: 'Io non mi sono arreso al Covid non mi arrenderò ora' (Di lunedì 27 luglio 2020) 'Non posso accettare dubbi sull'integrità morale della mia famiglia'. Così il governatore della Lombardia davanti al Consiglio regionale sull'inchiesta per la fornitura di camici da parte di Dama SpA, ... Leggi su tg.la7

stanzaselvaggia : Quindi ora sappiamo che Attilio Fontana oltre a non sapere le normative del governo sulle zone rosse non conosceva… - Giorgiolaporta : L'ex di #Casalino è vittima del trading online; #Zingaretti è vittima della truffa di 14 mln per le mascherine; la… - NicolaPorro : È partito l’attacco alla #Lombardia. Anzi, sono tornati all’attacco. Il compagno di #Casalino fa trading online ma… - xanderCom0 : RT @guffanti_marco: «Non posso accettare che si dubiti sull'integrità mia e della mia famiglia ». Attilio,tranquillo: noi non abbiamo alcu… - byluke69 : RT @LaFranci27: #Zingaretti fa sparire 13 MILIONI di euro per mascherine mai consegnate: Magistratura inerte e Media silenti. #Fontana non… -