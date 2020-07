Fine vita, Aiuto a suicidio di Davide Trentini: assolti Welby e Cappato (Di martedì 28 luglio 2020) La Corte d'assise di Massa Carrara ha assolto, perché il fatto non sussiste, Mina Welby e Marco Cappato dall'accusa di istigazione al suicidio di Davide Trentini, morto nel luglio del 2017 in una clinica svizzera. Il Pubblico Ministero aveva chiesto la condanna a 3 anni e 4 mesi di carcere per entrambi gli imputati. "Attendiamo la sentenza con rispetto, qualunque sia l'esito. Ma rifarei esattamente quello che ho fatto per aiutare Davide a morire senza soffrire" aveva scritto su twitter Cappato mentre attendeva la sentenza. "La sentenza di oggi fa compiere un altro passo avanti verso un più ampio riconoscimento del diritto ad essere aiutati a morire. L'azione di disobbedienza civile proseguirà finchè il Parlamento non deciderà sulla ... Leggi su ilfogliettone

dellorco85 : Cappato e Mina Welby assolti per il caso Trentini, il fatto non sussiste. Molto bene. Ora ci sono le condizioni aff… - fanpage : Fine vita. @marcocappato e Mina Welby sono stati assolti dalla corte di assise di Massa per la morte di Davide Tren… - eziomauro : Fine vita, assolti Cappato e Welby per aver aiutato chi voleva morire - MordredNoKyouka : @MarshNelloo Ormai sono al quarto anno di superiore e penso di aver sbagliato corso Ciò non mi rovina la vita però… - _CristinaBoggio : RT @lastgiuli: raga ma voi ve la ricordate TI SENTI PRONTA A CAMBIARE VITA A CAMBIARE CASA A FARE LA SPESA A FARE I CONTI A FINE MESE A LA… -