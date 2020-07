Emerson a CalcioWeb: “ottima stagione, non abbiamo recriminazioni. Futuro? Voglio continuare a giocare, sto bene fisicamente” (Di lunedì 27 luglio 2020) E’ stato un grande protagonista della stagione del Potenza, la squadra si è confermata come una delle rivelazioni della stagione. Stiamo parlando di Emerson, difensore di grande esperienza e reduce da avventure importanti nel calcio italiano, le più significative quelle con le maglie di Reggina e Livorno. Il sogno della promozione in Serie B si è interrotto ai playoff contro la Reggiana (squadra che poi ha ottenuto il salto di categoria), ma il giudizio non può che essere positivo a livello personale e di squadra. Il contratto del brasiliano è in scadenza, al momento è ancora presto per pensare ad una nuova squadra, il calciomercato non è ancora iniziato ufficialmente. abbiamo parlato di questo ed altro con il diretto interessato, dalla ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Emerson CalcioWeb Emerson a CalcioWeb: “ottima stagione, non abbiamo recriminazioni. Futuro? Voglio continuare a gioca ... CalcioWeb