Chamoson, ritrovato il corpo della piccola Lisa (Di lunedì 27 luglio 2020) La bimba di 6 anni era sparita assieme a un amico di famiglia, dopo che una frana li aveva travolti. Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : Chamoson, ritrovato il corpo della piccola Lisa -

Ultime Notizie dalla rete : Chamoson ritrovato

Ticinonline

Il corpo di una bimba francese di sei anni data per dispersa in seguito a una colata di fango a Chamoson (VS) nell'agosto del 2019 è stato ritrovato nel lago Lemano. La seconda persona scomparsa con l ...La bambina francese di sei anni era dispersa a seguito della colata di fango è stato rinvenuto nel lago di Cully Il corpo di una bimba francese di sei anni data per dispersa in seguito a una colata di ...