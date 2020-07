Barcellona-Napoli, oggi si riunisce la UEFA. Non è escluso che la partita si giochi in Portogallo (Di lunedì 27 luglio 2020) Barcellona-Napoli è ancora da considerarsi una partita a rischio, scrive il Corriere dello Sport. La situazione epidemiologica in Catalogna non è delle migliori. Venerdì ci sono stati 1493 contagi e 3 morti. “C’è ottimismo, ma l’allarme resta“. oggi la UEFA si riunirà a Nyon per fare il punto della situazione. “Preoccupa in particolare la situazione in Catalogna, dove l’8 agosto al Camp Nou è in programma il ritorno tra Barcellona e Napoli. La situazione nel Nord-Est della Spagna non è per niente ideale, ma le autorità tendono a mantenere la calma e a tranquillizzare i turisti, nonostante numeri eloquenti. Sabato i nuovi positivi erano 1.439, ieri 886 con diversi focolai sparsi ... Leggi su ilnapolista

