Agrigento: Scala dei Turchi piena nonostante il sequestro (Di lunedì 27 luglio 2020) Abitanti della zona e turisti continuano ad affollare la Scala dei Turchi nonostante i divieti. La scogliera di marna bianca agrigentina è stata posta sotto sequestro dalla Procura locale lo scorso 27 febbraio, ma i cartelli e i divieti continuano ad essere ignorati. Tanto lavoro per carabinieri e guardia costiera, che soprattutto nel weekend sono stati costretti ad allontanare agrigentini e turisti che dopo aver ignorato gli avvisi multilingue, avevano piazzato ombrelloni e asciugamani. In campo anche l’associazione ambientalista "Mareamico", che denuncia come la Scala dei Turchi non sia presa d’assalto solo dai turisti, ma anche dagli abitanti della zona a caccia di tintarella e selfie suggestivi. Dall’inizio dell’estate sono già oltre 100 le ... Leggi su blogo

