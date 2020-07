Stefano De Martino, il dubbio su Belen lo fa rabbrividire (Di domenica 26 luglio 2020) Questo articolo . Il mistero del triangolo tra Stefano De Martino, Belen e la Marcuzzi si infittisce; un sospetto si insinua nella mente dell’uomo: un’ipotesi tremenda. Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono ancora al centro del gossip: abbiamo tutti l’impressione che questa estate non si parlerà d’altro. Da quando, poi, tra le presunte fiamme del conduttore, si … Leggi su youmovies

blogtivvu : “Messaggi in codice con Stefano De Martino”: Alessia Marcuzzi interviene sul gossip “Non ho parole” - RaiPremium : Alle 21.20 'Made in Sud 2020' Il celebre show comico arrivato alla sua X edizione, condotto da Stefano De Martino… - zazoomblog : Stefano De Martino convince: la Rai gli regala un programma - #Stefano #Martino #convince: #regala - iamellico : Se Mediaset fosse stata furba a non farselo scippare da Rai2 a quest’ora Stefano De Martino condurebbe in solitaria #TuSiQueVales - dailynews_24 : Stefano De Martino, la confessione di un amico: “L’idea che ci sia lei dietro il gossip lo fa rabbrividire”… -