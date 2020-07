Perché il tasto “Mi Piace” è sparito da Facebook? (Di domenica 26 luglio 2020) Negli ultimi giorni, molti utenti hanno notato che il tasto “Mi Piace”, è sparito da alcune Pagine Facebook.Non si tratta di un bug, per una volta, ma di un test che Facebook sta effettuando proprio sulla struttura delle sue Pagine fan. La rimozione del tasto, in realtà era iniziata prima per alcune pagine pubbliche, e solo sull’app mobile. In seguito, è stata poi estesa ad altre Pagine, come quelle di personaggi pubblici, attori, creators, media o case editrici. Vediamo il perché si questa scelta. Leggi anche: Come eliminare l’account di Facebook ecco cosa fare prima Obiettivo: semplificare Esatto, l’obiettivo di questo test è quello di rendere le pagine meno complesse e più semplici da utilizzare per gli ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : Perché il tasto “Mi Piace” è sparito da Facebook? - sereung : comunque ricordatevi che il tasto “segui” c’è per un motivo,se qualcosa non vi va bene che sia dalla persona in se… - breathforzain : @flawlessloujs perché parlarne non è facile. Non è mai facile toccare un tasto così dolente, ancora così vivido com… - justsomesadshit : scusatemi ma esiste tipo non so un tasto per resettare o eliminare ricordi di persone? no perché le ho dedicato le… - Ddeny_278 : @robyp_23 Hai toccato il Tasto dolente e giusto ,puoi scorrere tutto il mio profilo ,chissà sia visibile ancora anc… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché tasto Una Tav a rilento e il binario unico. Ecco perchè la Puglia resta isolata Il Messaggero