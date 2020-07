PAGELLE Bologna Lecce: TOP e FLOP del match VOTI dopo primo tempo (Di domenica 26 luglio 2020) I top e FLOP e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 36ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Bologna Lecce Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Bologna e Lecce, valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Barrow FLOP: Paz VOTI Al termine del match. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

infoitsport : Le pagelle di Mihajlovic - Bologna poco concreto. Difesa perforata per la 30^ volta - news_bologna : Atalanta-Bologna, le pagelle di Tmw - Dalla_SerieA : Serie A, Atalanta-Bologna, le pagelle: Muriel 7,5, Sansone 5,5 - - sportli26181512 : Le pagelle di Ibrahimovic - Regola numero uno: non fate arrabbiare Zlatan: La lite al momento della sua sostituzion… - infoitsport : Atalanta-Bologna 1-0, le pagelle - Muriel cecchino dalla panchina. Barrow sbatte sulla traversa -

Ultime Notizie dalla rete : PAGELLE Bologna

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 36ª giornata di Serie A 2019/20: pagelle Bologna Lecce Le pagelle dei protagonisti del match tra Bologna e Lecce, valido per la 36ª giorn ...La sfida Bologna-Lecce sarà trasmessa da DAZN. La partita sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app. Per gli utenti che avessero aderito all’of ...