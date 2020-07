MotoGP: classifica piloti aggiornata dopo GP Andalusia Jerez 2020 (Di domenica 26 luglio 2020) La classifica piloti del Mondiale 2020 di MotoGP aggiornata dopo il Gran Premio di Andalusia, seconda tappa della stagione della classe regina, disputatasi sul circuito Angel Nieto di Jerez. Fabio Quartararo consolida la vetta, centrando la seconda vittoria dopo i primi punti della stagione ottenuti nella gara iniziale. Seguono Maverick Vinales e Andrea Dovizioso. RISULTATI E ORDINE D’ARRIVO RIVIVI IL LIVE LA classifica Quartararo 50 Vinales 40 Dovizioso 26 Pol Espargaro 19 Nakagami 19 Rossi 16 Miller 13 Alex Marquez 12 Zarco 12 Mir 11 Morbidelli 11 Bagnaia 9 Oliveira 8 Rabat 7 Petrucci 7 Rins 6 Smith 5 Crutchlow 3 Binder 3 Lecuona 0 Aleix Espargaro 0 Iannone 0 Marc Marquez 0 Leggi su sportface

sportface2016 : #MotoGP: classifica piloti aggiornata dopo #GPAndalusia Jerez 2020 - AndreCardi : RT @toMMilanello: ?? El Diablo BIS ?????? Fabio #Quartararo vince ancora e fa due su due in stagione. È +50 in classifica su Marquez. E può in… - FraInter86 : Non male #Quartararo inizio alla grandissima due vittorie su due ,è giornata trionfale della #YAMAHA tripletta coro… - toMMilanello : ?? El Diablo BIS ?????? Fabio #Quartararo vince ancora e fa due su due in stagione. È +50 in classifica su Marquez. E… - Matt_Orlandi : Segui con @_SuperNews_ la DIRETTA dell' #AndaluciaGP , secondo appuntamento del Mondiale 2020 di #MotoGP -