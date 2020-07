Milan, non solo Ibra e Donnarumma: prove di rinnovo con Calhanoglu (Di domenica 26 luglio 2020) Hakan Calhanoglu, centrocampista offensivo di proprietà del Milan, potrebbe restare in rossonero ancora per diversi anni. La dirigenza pare che voglia proporre al turco un rinnovo contrattuale, e il calciatore riflette.NON solo LOROcaption id="attachment 997513" align="alignnone" width="594" Donnarumma Ibrahimovic (getty images)/captionMaldini e Massara in questi giorni stanno gettando le basi per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic. Il primo ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2021, mentre il secondo il prossimo 31 agosto; la volontà dei dirigenti sarebbe quella di trattenere entrambi gli elementi affinché il Milan del futuro possa essere una squadra con un mix ... Leggi su itasportpress

Hakan Calhanoglu è la lieta sorpresa del nuovo Milan, la seconda meno aspettata dopo la conferma di Pioli. È un nuovo corso: vecchi uomini, nuovi risultati. E Hakan è il risultato lampante, il prodott ...

Ferrero e il futuro: «Sampdoria giardino da coltivare»

Sampdoria, il presidente Ferrero usa una metafora per spiegare la politica di mercato dei blucerchiati: «È un giardino da coltivare» La Sampdoria di Massimo Ferrero può vantare di aver scoperto, valor ...

