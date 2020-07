John Saxon: è morto l'attore di Nightmare - dal profondo della notte (Di domenica 26 luglio 2020) John Saxon è morto il 25 luglio 2020: aveva 83 anni ed era apparso in Nightmare - dal profondo della notte, ne I 3 dell'Operazione Drago con Bruce Lee, ma anche Tenebre di Dario Argento. John Saxon è morto il 25 luglio 2020 a Murfreesboro nel Tennessee, all'età di 83 anni, a causa di una polmonite. La scomparsa dell'attore, che sarà ricordato per il suo ruolo del padre di Nancy in Nightmare - dal profondo della notte, è stata confermata dalla moglie dell'attore, Gloria. Di origini italiane - il suo vero nome era Carmine Orrico - ... Leggi su movieplayer

