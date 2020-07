Formula 1, Ricciardo mette Vettel in guardia: “sarà difficile per lui abituarsi a combattere a metà griglia” (Di domenica 26 luglio 2020) Sono stati compagni di squadra in Red Bull, per questo motivo Daniel Ricciardo conosce eccome Sebastian Vettel, sia dal punto di vista sportivo che umano. Quinn RooneyL’australiano è stato dunque interrogato sulla scelta del ferrarista di accasarsi ad un team di centro gruppo nella prossima stagione, una strada che potrebbe rivelarsi pericolosa per Vettel, come ammesso da Ricciardo al sito della Formula 1: “Seb ha svolto praticamente tutta la carriera nelle posizioni di vertice. Quasi ogni anno che ha gareggiato in Formula 1 è finito sul podio, se non ha vinto. Dunque, qualora firmasse per una squadra del ‘pacchetto di mischia’, si avventurerebbe in un territorio straniero per lui. È una cosa che richiede un po’ più di ... Leggi su sportfair

