Così ci teniamo Conte per anni: se siete leader usate la testa (Di lunedì 27 luglio 2020) Toc, toc, farebbe Nicola Porro. Ci siete? Che avete deciso? Guardi le mosse del centrodestra e ti chiedi se non sei capitato in uno di quei comuni dove la maggioranza antisinistra è netta ma poi spunta il candidato rosso che frega tutti e diventa sindaco. Troppa voglia di distinzione gli uni dagli altri, che rischia di avvicinarsi alla commedia degli inganni che si registra nella coalizione di governo, dove ognuno odia il partner. Ci si sforzi invece nell'individuazione del perimetro dell'interesse nazionale, non come strumento di propaganda ad uso elettorale, ma come piattaforma da offrire all'Italia tutta. Poi, bisognerebbe evitare un “sindaco” alla Conte, che non a caso la mente più raffinata del Pd, Goffredo Bettini, ha innalzato sugli scudi alla luce dei sondaggi. I sondaggi lo vedono al primo posto, ... Leggi su iltempo

