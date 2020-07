Val Melaina: incendio in una palazzina, intervengono i Vigili del Fuoco (Di sabato 25 luglio 2020) Poco prima delle 8 di oggi, sabato 25 luglio 2020, in via Ivanoe Bonomi (zona Val Melaina) al civico 74 a Roma i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incendio divampato all’interno di un un’appartamento ubicato al piano rialzato di una palazzina di 5 piani. Nessuna persona è rimasta fortunatamente coinvolta. Interdetto l’appartamento in cui è scoppiato l’incendio e quello sovrastante. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Incendio a Val Melaina. Le fiamme sono divampate nell'appartamento dove risiede una donna di 93 anni, all'interno di un edificio disposto su cinque livelli: il tutto è accaduto intorno alle 7,30 di sa ...

Paura nella mattinata di sabato 25 luglio quando, alle 7:30 del mattino, un incendio è scoppiato al primo piano di una palazzina in via Ivanoe Bonomi 47. Sul posto i vigili del fuoco di Nomentano, l'a ...

Incendio a Val Melaina. Le fiamme sono divampate nell'appartamento dove risiede una donna di 93 anni, all'interno di un edificio disposto su cinque livelli: il tutto è accaduto intorno alle 7,30 di sa ...Paura nella mattinata di sabato 25 luglio quando, alle 7:30 del mattino, un incendio è scoppiato al primo piano di una palazzina in via Ivanoe Bonomi 47. Sul posto i vigili del fuoco di Nomentano, l'a ...